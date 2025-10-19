Подросток на питбайке пострадал в ДТП в Волосовском районе

В Волосовском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя питбайка.

Инцидент случился 18 октября на 11 километре автодороги «Кемполово-Губаницы-Выра-Тосно-Шапки». По данным пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, столкновение произвел 20-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, молодой человек двигался от деревни Губаницы в направлении Клопиц. На том же участке дороги в попутном направлении следовал питбайк под управлением 13-летнего школьника. В результате столкновения подросток получил различные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

Несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии. В настоящее время по факту случившегося организована полная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего дорожного инцидента и определения причин аварии.