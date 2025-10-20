В Петербурге завершено расследование дела о травме в аквапарке

Следователи Санкт-Петербурга завершили расследование уголовного дела в отношении инструктора местного аквапарка, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, инцидент произошел 5 августа на водном аттракционе в аквапарке на проспекте Культуры. Сотрудница не обеспечила должный контроль за безопасностью спуска с двух горок, ведущих в общий бассейн.

В результате столкновения на водной горке малолетний ребенок получил серьезные телесные повреждения и был экстренно госпитализирован. Пострадавшему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь. Следователи квалифицировали действия инструктора по статье Уголовного кодекса РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Была собрана исчерпывающая доказательственная база, подтверждающая виновность обвиняемой. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Теперь вопрос о назначении наказания будет решать судебная инстанция.