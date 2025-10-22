Ученые из Петербурга создают технологию для выявления последствий COVID-19

Ученые из Санкт-Петербурга разрабатывают технологию, которая позволит эффективнее выявлять и лечить последствия перенесенной коронавирусной инфекции.

О старте проекта по созданию микроносителя с антигеном вируса SARS-CoV-2 объявили в рамках Шестой международной конференции «Физика – наукам о жизни».

Исследования проводятся по соглашению между Технопарком Санкт-Петербурга и Институтом экспериментальной медицины на Петербургском международном экономическом форуме 2025 года. Специалисты уже синтезировали первую партию магнитного носителя, сообщили в пресс-службе АО «Технопарк Санкт-Петербурга».

Как пояснил директор Института экспериментальной медицины Олег Эргашев, новая разработка повысит точность выявления S-белка вируса в биологических жидкостях, включая сыворотку крови. Это важно для диагностики постковидного синдрома и комплексного обследования пациентов с респираторными симптомами. В будущем технология может быть адаптирована для выявления других заболеваний, в том числе онкологических.

Генеральный директор Технопарка Санкт-Петербурга Олег Якимов сообщил, что совместная работа по изучению биологической активности носителя будет продолжена. Он подчеркнул, что такое партнерство способствует укреплению независимости отечественной фармакологии и смежных отраслей промышленности.