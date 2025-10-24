Пятница, 24 октября 2025
Шесть человек пострадали в аварии с автобусом на трассе в Ленобласти

Дмитрий Григорьев
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Ломоносовском районе. 

Столкновение рейсового автобуса с автомобилем марки «ГАЗ» произошло сегодня днем на автодороге «Санкт-Петербург — Ручьи». По данным пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария случилась около 13:20 около деревни Большая Ижора.

В результате инцидента пострадало шестеро пассажиров автобуса, один из которых скончался в медицинском учреждении. Водитель автобуса был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Второй участник дорожного происшествия получил травмы средней степени тяжести и также направлен на лечение.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники дорожной полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Проводится процессуальная проверка по факту дорожного инцидента для определения точных причин столкновения.

