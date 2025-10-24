В отношении УК Ленобласти возбудили дело за нарушение требований ЖКХ

Кингисеппская городская прокуратура выявила серьезные нарушения в работе управляющей компании, обслуживающей многоквартирные дома.

Проверка проводилась после многочисленных обращений жильцов домов на проспекте Карла Маркса и Большой Советской улицы. По данным пресс-службы Прокуратуры Ленинградской области, в помещениях общего пользования обнаружены скопления строительного мусора и повреждения отделки стен.

В результате прокурорских мероприятий руководителю ООО «УК Нарова» внесено представление об устранении всех выявленных недостатков. Директор компании привлечен к административной ответственности за осуществление деятельности с нарушением лицензионных требований. Возбуждено дело об административном правонарушении по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.

Все отмеченные в ходе проверки нарушения уже устранены в полном объеме. Городская прокуратура продолжает осуществлять постоянный надзор за соблюдением жилищного законодательства в подконтрольных организациях. Специалисты ведомства контролируют выполнение предписаний и соблюдение прав граждан.