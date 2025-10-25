Санкт-Петербургские тхэквондисты взяли золото Кубка России

Команда Санкт-Петербурга с триумфом завершила выступление на общероссийских соревнованиях по тхэквондо, уверенно заняв первое место в командном зачете. Спортсмены из Северной столицы показали впечатляющий результат, набрав 1038 баллов и оставив далеко позади москвичей (489 баллов) и представителей Дагестана (341 балл).

Хотя групповые бои запланированы на понедельник, петербуржцы уже могут гордиться богатым урожаем наград. В личных дисциплинах мужчины завоевали два золота, серебро и четыре бронзы, а их коллеги-женщины добавили в копилку три высшие награды, три серебра и четыре бронзы.

Основной вклад в успех сборной внесла СДЮШОР «Комета» — ее воспитанники получили 13 медалей. Еще четыре награды на счету спортсменов из школы «Невские звезды».

Эмоции победителя выразил Никита Высотин, взявший золото в весовой категории до 74 кг: «Чуть не умер, но выжил». Молодой спортсмен занимается под руководством тренера Марины Казаковой.

Успех на Кубке России закономерен — петербургская школа тхэквондо продолжает демонстрировать высокий класс. Воспитанники «Кометы» уже становились призерами Олимпиады в Токио и чемпионами мира. Судя по текущим результатам, город может рассчитывать на новые громкие победы своих спортсменов на международной арене.