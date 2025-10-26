Больше 80% мигрантов успешно сдали экзамен Минобрнауки по русскому языку

По данным Министерства науки и высшего образования РФ, 86,9% иностранных граждан успешно прошли комплексный экзамен в третьем квартале 2025 года. Тестирование проводилось для получения разрешительных документов на пребывание и работу в РФ.

Представители Минобрнауки России сообщили РИА Новости о результатах тестирования иностранных граждан за июль-сентябрь 2025 года. Согласно данным мониторинга, экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ сдавали 275,6 тысячи человек. Из них 86,9% продемонстрировали успешный результат.

Тестирование организовано в 203 пунктах, расположенных во всех субъектах Российской Федерации, а также в республиках Таджикистан и Узбекистан. Из общего числа экзаменационных площадок 88 пунктов функционируют на базе российских университетов, причем 82 из них находятся в ведении Минобрнауки.

Аттестация проводится по трем независимым уровням, соответствующим разным разрешительным документам: получение патента для трудовой деятельности, оформление разрешения на временное проживание и получение вида на жительство. Каждый экзамен состоит из трех блоков, где первый модуль посвящен исключительно русскому языку, а два последующих оценивают знания истории России и основ законодательства страны.