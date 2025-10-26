Джоб-платформы вошли в жизнь россиян: 76% остаются на них даже найдя работу

Три четверти россиян, а именно 76%, не уходят с сайтов по поиску работы после того, как находят новую должность. Сервисы для трудоустройства стали привычной частью жизни для большинства работающих граждан.

Люди в России продолжают следить за вакансиями, даже когда уже устроились на работу, а компании, в свою очередь, сосредотачиваются на том, чтобы удержать своих сотрудников. Отчет платформы Авито Работа о ситуации на рынке труда в третьем квартале 2025 года показывает, что экономика страны вышла на этап равновесия. Время бурного роста числа открытых вакансий закончилось, и теперь главная задача для бизнеса — не нанимать много новых людей, а грамотно удерживать тех специалистов, которые уже работают.

Из тех, кто искал работу в последние полгода, 76% не прекращают просматривать новые предложения, даже получив должность. Две трети, или 66%, начинают поиск, уже будучи официально трудоустроенными в другой компании.

Аналитики отмечают, что среди новых тенденций у работодателей появилась такая как сдержанное трудоустройство. Компании стали более осторожными в вопросах найма, хотя он все еще продолжается. Также в августе 2025 года был зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы, который составил 2,1%. Кроме того, чтобы восполнить нехватку кадров, бизнес чаще публикует вакансии для студентов, людей предпенсионного возраста и пенсионеров.

Динамика заработных плат

Специалисты отмечают, что закончился период так называемой «зарплатной гонки», который наблюдался в 2023-2024 годах. В 2025 году рост предлагаемых зарплат замедлился. Финансовые ожидания самих соискателей теперь почти совпадают с тем, что предлагает рынок, и в ближайшее время значительного роста оплаты труда не ожидается.

«III квартал 2025 года подтвердил переход рынка труда в новую фазу: от экстенсивного найма к фокусу на качестве воронки и удержании людей. Мы также видим, какие барьеры мешают россиянам при поиске работы: молодежь 16–24 лет сталкивается с нехваткой опыта (40%) и завышенными требованиями в вакансиях (32%), а от соискателей 25–34 лет сохраняется запрос на “первый релевантный опыт”. В этой новой реальности выигрывают работодатели, которые строят системную работу с людьми — внедряют стажировки и программы наставничества, смягчают требования к стартовым ролям, развивают обучение внутри компании и формируют прозрачные карьерные треки. Важную роль также играют реферальные программы: рекомендации сотрудников часто помогают найти “своих” кандидатов и укрепляют культуру доверия внутри команды», — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Портрет современного соискателя

Активность пользователей на сайтах по поиску работы остается высокой: в среднем они просматривают вакансии четыре с половиной дня в неделю. Для этого они в основном используют специализированные сайты (52%) и мобильные приложения (41%). Это значит, что чтобы поддерживать интерес к своим вакансиям, компаниям нужно постоянно быть на виду в интернете и обеспечивать правильную работу сервисов уведомлений.

Результаты шестимесячного наблюдения за поведением соискателей, как сообщается в исследовании, показывают следующее: 37% опрошенных в итоге остались на своих прежних местах работы, 28% смогли найти новую работу, а 8% уволились вскоре после того, как устроились. Наиболее высокая активность, а именно 5,1 дня в неделю, была у тех, кто в конечном счете достиг своей цели и нашел новую работу.

Ключевые критерии выбора работодателя

Кроме таких важных факторов как уровень дохода, стабильность и удобный график, все большее значение имеют рекомендации знакомых. Если основные условия труда примерно одинаковые, то кандидаты выбирают компании с понятными возможностями карьерного роста (37%), совпадением личных и корпоративных ценностей (34%), хорошей деловой репутацией (31%) и расширенным социальным пакетом (30%).

Почти каждый второй соискатель самостоятельно проверяет будущего работодателя, изучая независимые рейтинги и отзывы сотрудников.

Скорость как конкурентное преимущество

Быстрый отклик рекрутера по-прежнему очень важен. Ответ в течение первых 30 минут значительно увеличивает шансы на начало диалога. Примечательно, что четверть всех претендентов на вакансию готова выйти на работу уже через 1-3 дня после отправки резюме.

Факторы долгосрочной лояльности сотрудников

Хорошая система адаптации новых сотрудников является мощным инструментом для их удержания, однако только треть компаний имеет ее в формализованном виде. Самыми эффективными элементами такой системы признаны: помощь личного наставника, четкий план действий на первые недели и регулярное общение с новым коллективом.

Основные причины ухода во время испытательного срока — это несоответствие реальных условий труда тому, что обещали на собеседовании, и конфликт с корпоративной культурой.

Удовлетворенность работой складывается из целого комплекса факторов, включая достойную оплату, понятные задачи и психологический комфорт в коллективе. Улучшение любого из этих аспектов положительно сказывается на лояльности персонала.

Что касается дополнительных льгот, то только для 11% опрошенных соцпакет не имеет значения. При этом запросы различаются: женщины больше ценят надежную медицинскую страховку, а молодежь — компенсацию занятий фитнесом и психологической помощи.