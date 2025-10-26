Незавершенный жилой комплекс на Дыбенко оказался в центре внимания Бастрыкина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с нарушением прав дольщиков жилого комплекса «Avenue Apart на Дыбенко» в Санкт-Петербурге.

В центральный аппарат Следственного комитета РФ поступило обращение от дольщиков жилого комплекса «Avenue Apart на Дыбенко» в Петербурге. В нем сообщается о систематическом нарушении их прав. Строительство апарт-отеля на Товарищеском проспекте вела компания «Р-Фикс», начав работы в 2017 году. Основные строительные этапы были завершены около трех лет назад, однако объект до сих пор не сдан в эксплуатацию.

На текущий момент здание не подключено к инженерным сетям, а прилегающая территория не благоустроена. Состояние комплекса оценивается как заброшенное: есть признаки того, что конструкции начинают разрушаться.

Несмотря на многочисленные жалобы граждан, вложивших средства в покупку апартаментов, ситуация не разрешается, и вопрос остается без движения. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Глава Следственного комитета поручил руководителю Главного следственного управления по Санкт-Петербургу Павлу Выменцу возбудить уголовное дело и представить отчет о ходе расследования. Исполнение поручения взято на контроль центральным аппаратом ведомства.