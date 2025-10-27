Суд взыскал с компании 444 тысячи рублей за срыв сроков

Суд взыскал с ООО «ПКФ Грот» более чем 400 тысяч рублей в пользу потребителя за нарушение сроков изготовления изделия.

Как сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, между сторонами был заключен договор купли-продажи на изготовление овощехранилища стоимостью 300 тысяч рублей. Потребитель внес предоплату в размере 138 тысяч рублей, однако компания не выполнила свои обязательства в установленный срок.

В связи с нарушением условий договора потребитель направил претензию с требованием расторгнуть соглашение и вернуть денежные средства. Поскольку требования не были удовлетворены в досудебном порядке, Межрегиональное управление Роспотребнадзора подало исковое заявление в судебные органы для защиты прав гражданина.

Суд полностью удовлетворил исковые требования, взыскав с ответчика 138 тысяч рублей основного долга, 138 тысяч рублей неустойки, 20 тысяч рублей компенсации морального вреда и 148 тысяч рублей штрафа. Общая сумма взыскания составила 444 тысячи рублей.