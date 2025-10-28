Заболеваемость гриппом в Петербурге снизилась на 5%

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области продолжает снижаться по данным на 43-ю неделю 2025 года.

Как сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в Северной столице показатель уменьшился на 5,4%, а в области — на 8,3% относительно предыдущей недели. Уровень распространения респираторных инфекций остается ниже эпидемического порога в обоих регионах. Заболеваемость связана с вирусами негриппозной этиологии.

В Санкт-Петербурге вакцинацию прошли свыше 2,3 млн человек, включая около 480 тысяч детей, что составляет 42,8% охвата населения. Среди районов лидирует Красносельский с показателем 48,7%. В Ленинградской области привито более чем 600 тысяч человек, из них свыше 160 тысяч детей, с общим охватом 30,6%. Наивысшие результаты демонстрирует Ломоносовский район.