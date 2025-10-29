В ближайшие три года в Петербург поступит почти 700 единиц транспорта

Губернатор Санкт-Петербурга представил депутатам Законодательного Собрания проект бюджета на 2026-2028 годы. Основные расходы предусмотрены на развитие транспортной системы и социальной сферы.

Парламентарии получили проект бюджета на 2026-2028 годы, сформированный в соответствии с программой «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга». Документ сохраняет социальную направленность с выделением больших средств на образование, здравоохранение, жилищную политику и транспортную инфраструктуру.

В рамках развития транспортного каркаса города продолжится совершенствование системы общественного транспорта и метрополитена. Губернатор отметил, что строительство подземки представляет наиболее сложную часть развития транспортной инфраструктуры. Планируется обновление подвижного состава: в течение трех лет в город поступит 681 единица транспорта, включая 104 электробуса, 129 троллейбусов, 142 трамвая и 306 вагонов метро, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Параллельно ведется работа по интеграции железнодорожного транспорта в систему городских перевозок. В рамках реализации программы «наземное метро» предусмотрен запуск единого тарифа на пригородные поезда и городской общественный транспорт.

С 2022 года тактовое движение электропоездов уже организовано на пяти направлениях: до Ломоносова, Красного Села, Павловска, Сестрорецка и Мельничного ручья во Всеволожске.