Среда, 29 октября 2025
$78.98 €92.02 ¥11.06
6.7 C
Санкт-Петербург
Культура

В Ленобласти нашли храм XVII века за обшивкой старого магазина

Даниил Александров
Фото: abn.agency

При разборе аварийного здания бывшего магазина в Ленинградской области была найдена Успенская церковь 1689 года постройки. Сруб храма сохранил основные объемы, несмотря на многочисленные перестройки.

В деревне Лукинская Подпорожского района Ленобласти было совершено уникальное архитектурное открытие. При разборке аварийного здания бывшего магазина местные жители обнаружили под современной обшивкой старинный церковный сруб.

На место прибыли специалисты Международного центра реставрации. Эксперты идентифицировали находку как подлинные конструкции Успенской церкви, построенной в 1689 году. Несмотря на многократные перестройки и адаптацию под хозяйственные нужды, памятник деревянного зодчества сохранил основные архитектурные объемы.

На бревнах храма отчетливо прослеживаются следы исторических преобразований, фиксирующие различные периоды эксплуатации на протяжении более трех столетий. Специалисты характеризуют находку как ценный исторический документ, представляющий высокий интерес для изучения традиций народного зодчества, сообщает allnw.ru.

Обнаружение церковного сруба открывает перспективы для восстановления памятника архитектуры. Специалисты отмечают высокую степень сохранности основных конструкций, что создает предпосылки для реставрации объекта и возвращения ему исторического облика.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

Setl Group вошел в тройку лидеров по социальной ответственности в России

Петербургский холдинг Setl Group подтвердил статус одного из лидеров в сфере социальной ответственности, заняв место в ТОП-3 рейтинга аналитического центра «Эксперт», который оценивал девелоперов по масштабам ввода социальных объектов, вкладу в развитие регионов и разнообразию компетенций.Как сообщили в компании, за годы работы она построила 80 социальных объектов, включая современные сады и школы более чем для 30 тысяч детей в Петербурге и Ленобласти, обустраивает кабинеты врачей в своих жилых комплексах и возводит поликлинику в Невском районе на 420 посещений в смену.Помимо этого, силами холдинга в городе созданы десятки общественных пространств, таких как парки, скверы, аллеи, бульвары, набережные и площади, — среди которых недавно открытая площадь Солнца в Красносельском районе и продолжающийся проект по благоустройству парка площадью 4,1 га в Пушкинском...
Читать далее
Общество

Как традиции и инновации определяют будущее экономики

Ежегодная конференция «Т-Банк про Бизнес» состоялась в уникальном пространстве — Планетарии, расположенном в историческом здании «серого пояса» Петербурга. Это символично: как старые промышленные территории обретают новую жизнь, так и бизнесу приходится трансформироваться, чтобы оставаться конкурентоспособным. Участники события — от начинающих предпринимателей до руководителей предприятий с вековой историей — сошлись во мнении: в условиях высокой конкуренции побеждает тот, кто предлагает уникальный продукт и умеет работать с эмоциями клиента. Об этом подробно рассказывает издание «Деловой квартал Санкт-Петербург».«Мы создаем то, чего не делают конкуренты, стремясь вызвать у человека эмоцию», — поделился генеральный директор компании «Красивый город», которая производит оборудование для детских игровых площадок, Алексей Петров.О клиентоориентированности говорила и руководитель Департамента по связям с общественностью Императорского фарфорового завода Дарья Илларионова. «Мы можем сформулировать KPI, но если клиент в...
Читать далее

Популярное

новости СПб дтп ленобласть смерть полиция суд авария Россия петербург мигранты пострадавшие мошенничество прокуратура общество статистика пулково закон интернет москва недвижимость деньги бюджет Новый год задержание Госдума кад бизнес арест колпино долги конкурс ребенок безопасность город похищение врач самолет мошенники пенсионерка александр дрозденко транспорт нападение финский залив аэропорт литература

Новости дня

Новости

Суд Ленобласти вынес приговор за смерть рабочего в порту Усть-Луга

Город

В ближайшие три года в Петербург поступит почти 700 единиц транспорта

Ленинградская область

Уровень вакантных складских площадей достиг максимума за пять лет

Деньги

С ноября ФНС может списывать налоговые долги с карт физических лиц

Новости

В Госдуме предложили увеличить рождаемость за счет прогрессивного маткапитала

Город

Рынок новостроек Петербурга сократился на 35% после отмены льготной ипотеки

Город

Прокуратура отстояла права жильцов дома на Большой Конюшенной

Ленинградская область

Стоимость аренды домов в Ленобласти на Новый год достигла 25 тысяч рублей

Город

В Петербурге утвержден первый закон о содержании собак

Ленинградская область

В акватории Финского залива было обнаружено свыше 84 тонн опасных отходов

Новости

Олегу Газманову запретили спортивные нагрузки из-за проблем с суставами

Новости

Суд в Петербурге арестовал двух новых фигурантов дела о похищении Мостового

Новости

Специалисты «Горэлектротранса» представили систему безопасности для трамваев

Город

Полицейские депортировали свыше 400 мигрантов после операции «Нелегал»

Наука

Астрономы сообщили петербуржцам о слабых магнитных бурях в среду

Ленинградская область

За 24 часа на территории Ленобласти произошло 80 аварий

Город

В четверг дамбу Петербурга закроют для прохода маломерных судов

Город

Автомойка в Колпино нарушила водоохранное законодательство

Новости

Паре грозит до 20 лет лишения свободы за поджог железнодорожного оборудования

Новости

Елена Булукова возглавила МХАТ имени Горького

Новости

Депутаты предложили ввести кредитные каникулы для молодых семей

Ленинградская область

Двух подростков подозревают в нападении на продуктовые магазины

Бизнес-вести

Tecnimont привлечена соответчиком по иску «ЕвроХима» на 202,7 млрд рублей

Ленинградская область

Прокуратура выявила незаконное трудоустройство бывшего госслужащего в Тихвине

Новости

Бизнесмена из Ленобласти подозревают в поджоге иномарки

Новости

Самозанятых предложили включить в систему страхования на случай болезни

Новости

Полицейские задержали курьера мошенников после обмана петербурженки на 2,8 млн

Новости

В Петербурге подвели итоги литературного конкурса «Проект особого назначения»

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb