В Ленобласти нашли храм XVII века за обшивкой старого магазина

При разборе аварийного здания бывшего магазина в Ленинградской области была найдена Успенская церковь 1689 года постройки. Сруб храма сохранил основные объемы, несмотря на многочисленные перестройки.

В деревне Лукинская Подпорожского района Ленобласти было совершено уникальное архитектурное открытие. При разборке аварийного здания бывшего магазина местные жители обнаружили под современной обшивкой старинный церковный сруб.

На место прибыли специалисты Международного центра реставрации. Эксперты идентифицировали находку как подлинные конструкции Успенской церкви, построенной в 1689 году. Несмотря на многократные перестройки и адаптацию под хозяйственные нужды, памятник деревянного зодчества сохранил основные архитектурные объемы.

На бревнах храма отчетливо прослеживаются следы исторических преобразований, фиксирующие различные периоды эксплуатации на протяжении более трех столетий. Специалисты характеризуют находку как ценный исторический документ, представляющий высокий интерес для изучения традиций народного зодчества, сообщает allnw.ru.

Обнаружение церковного сруба открывает перспективы для восстановления памятника архитектуры. Специалисты отмечают высокую степень сохранности основных конструкций, что создает предпосылки для реставрации объекта и возвращения ему исторического облика.