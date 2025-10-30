БПЛА из Петербурга заняли треть российского рынка

На выставке «Роспром» состоялась презентация стенда Санкт-Петербурга. Экспозиция демонстрирует основные достижения промышленного комплекса города в сфере высоких технологий.

В рамках международный форум-выставка «Российский промышленник-2025» состоялась презентация экспозиции Санкт-Петербурга, с которой ознакомились губернатор Александр Беглов и президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Стенд демонстрирует ключевые направления технологического развития, реализуемые в городе. В сфере беспилотных авиационных систем город подтверждает статус одного из лидеров общероссийского производства, обеспечивая около трети общего объема выпуска БПЛА. Производственные мощности таких предприятий как «Геоскан» и «Квинтэссенция» ориентированы на создание перспективных разработок в этом сегменте. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в своем Telegram-канале.

Направление роботизации и цифровизации представлено более чем 360 промышленными предприятиями, внедрившими цифровые паспорта. Инновационные решения в области промышленной робототехники демонстрируют компании ISRobotics и «ИндуТех».

Медицинско-технологический кластер сохраняет за Петербургом позицию одного из основных центров производства высокотехнологичного медицинского оборудования. Компании «Бионика» и «Инстеп» разрабатывают перспективные решения в области реабилитационной медицины и экзопротезирования.

По оценкам представителей городской администрации, демонстрируемые достижения отражают лишь часть реализуемых в городе проектов, а дальнейшее наращивание промышленного и технологического потенциала ожидает устойчивую динамику развития.