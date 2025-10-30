Авито Работа назвала самых популярных креативных специалистов среди молодежи

В Санкт-Петербурге в рамках Молодёжного форума БРИКС 2025 прошла панельная дискуссия «Молодёжное креативное предпринимательство и роль поддержки государства». Эксперты обсудили, как молодые лидеры влияют на развитие креативного рынка труда и какие профессии становятся точками роста для экономики нового типа.

За январь–сентябрь 2025 года число резюме соискателей в возрасте 18–24 лет увеличилось на 62% в Санкт-Петербурге и на 54% в Ленинградской области. Самыми востребованными направлениями у молодых специалистов стали маркетинг (+86%), видеомонтаж (+85%) и контент-менеджмент (+82%). В Ленинградской области лидируют дизайнеры (+111%) и SMM-специалисты (+61%).

Рост интереса к творческим профессиям сопровождается и повышением активности работодателей. В Санкт-Петербурге чаще всего работодатели искали маркетологов, дизайнеров, SMM-специалистов, архитекторов и менеджеров по рекламе. При этом самые заметные темпы роста спроса пришлись на стримеров (+21%) и интервьюеров (+13%). В Ленинградской области лидируют контент-менеджеры (+136%), дизайнеры (+30%) и художники (+29%).

Среди креативных профессий, доступных студентам, летом 2025 года наиболее востребованной оказалась профессия музыканта — рост числа вакансий составил 120% по сравнению с прошлым годом.

По данным Авито Работы, средняя предлагаемая зарплата в сфере рекламы, маркетинга и PR летом 2025 года выросла на 9% и достигла 64 432 рублей в месяц. В Петербурге самыми высокооплачиваемыми направлениями среди молодых специалистов с опытом от одного до трёх лет стали актеры (среднее зарплатное предложение — 99 483 руб/мес), дизайнеры (среднее зарплатное предложение — 98 596 руб/мес) и маркетологи (среднее зарплатное предложение — 89 990 руб/мес).

Отдельное внимание эксперты уделили росту интереса к технологиям и искусственному интеллекту. Количество вакансий с требованием ИИ-навыков в Санкт-Петербурге выросло на 81%. Чаще всего такие компетенции востребованы у маркетологов, дизайнеров и копирайтеров.

«Мы видим, как Санкт-Петербург и Ленинградская область становятся центрами притяжения для молодых специалистов креативных профессий. В регионе растёт не только число вакансий, но и соискательская активность: за год резюме в возрасте 18–24 лет стало больше на 62% в Петербурге и на 54% в Ленобласти. Молодёжь чаще всего выбирает маркетинг, видеомонтаж и контент-менеджмент, а в Ленинградской области — дизайн и SMM.

Интерес к креативной сфере подкрепляется ростом доходов: средняя зарплата в маркетинге и рекламе сегодня превышает 64 тысячи рублей, а самые высокие предложения получают актеры, дизайнеры и маркетологи. Работодатели готовы предлагать конкурентные условия, особенно тем, кто совмещает творческое мышление с цифровыми и технологическими навыками», — подчеркнула Надежда Сацкив, советник директора по развитию платформы «Авито Работа».