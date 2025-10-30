С нового года в Ленобласти вырастет прожиточный минимум

С 1 января 2026 года в Ленинградской области установлен новый размер прожиточного минимума. Его величина увеличивается на 6,8% и достигнет 20,2 тысячи рублей.

Правительство Ленинградской области утвердило новую величину прожиточного минимума, которая вступит в силу с начала 2026 года. Согласно постановлению, общий показатель на душу населения повышается на 6,8% и фиксируется на уровне 20,2 тысячи рублей. Для трудоспособного населения минимальный доход установлен в размере 22,08 тысячи рублей, для пенсионеров — 17,4 тысячи рублей, для детей — 19,6 тысячи рублей.

Региональный прожиточный минимум превышает федеральный показатель, составляющий 18,9 тысячи рублей, примерно на 7%. В правительстве отметили, что текущий рост носит более умеренный характер по сравнению с прошлогодним увеличением, которое достигло почти 15%.

Документ направлен на подпись губернатору, после чего новый размер прожиточного минимума будет использоваться для расчета социальных выплат, определения уровня заработной платы и реализации программ поддержки населения.