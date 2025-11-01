Суд взыскал 1,3 млн рублей за производственную травму в Тихвине

Тихвинская городская прокуратура добилась взыскания компенсации морального вреда за производственную травму на предприятии ООО «Спецстроймаш».

По информации пресс-службы Прокуратуры Ленинградской области, инцидент произошел 13 апреля 2023 года, когда во время работы со шлифовальной машинкой произошел разрыв абразивного диска. Фрагмент инструмента попал в голову 45-летнему работнику, причинив тяжкий вред здоровью. Проверка установила, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о защите прав пострадавшего работника. Тихвинский городской суд полностью удовлетворил требования надзорного органа, взыскав с работодателя компенсацию морального вреда в размере 1,3 млн рублей. Расследование показало отсутствие должного контроля за исправностью оборудования и ходом выполнения работ.