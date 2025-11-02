Материнский капитал могут разрешить тратить на услуги нянь

Депутаты Государственной думы России рассматривают возможность разрешить семьям оплачивать услуги нянь за счет средств материнского капитала после создания регулирующей базы для этой сферы.

Парламентарии могут разрешить семьям использовать средства материнского капитала для оплаты услуг нянь. Как сообщила первый заместитель председателя Комитета по защите семьи Татьяна Буцкая, перед реализацией данной инициативы необходимо законодательно урегулировать деятельность помощников по уходу за детьми.

В беседе ТАСС депутат отметила, что следующим шагом после создания системы контроля обучения, проверки благонадежности и официального оформления нянь может стать обсуждение использования материнского капитала для их оплаты. По аналогии с действующими правилами, семьи уже могут направлять средства сертификата на образование ребенка или посещение детского сада, в том числе у индивидуальных предпринимателей.

Напомним, что программа материнского капитала действует в России с 2007 года. В 2025 году размер сертификата на первого ребенка составляет 690 тысяч рублей, при рождении второго ребенка семья может получить дополнительно почти 222 тысячи рублей. В настоящее время средства можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование пенсионных накоплений и другие предусмотренные законом цели.