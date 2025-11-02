Подростку удалили часть желудка после эксперимента с колой и ментосом

Школьнику удалили часть желудка после опасного эксперимента с колой и ментосом.

Пострадавшего доставили в больницу с острой болью в животе после того, как он съел упаковку конфет и выпил литр газировки. Состояние 15-летнего юноши быстро ухудшилось. У него появилась пена изо рта и носа, началась кровавая рвота, сообщает РЕН ТВ.

Врачи обнаружили признаки разрыва желудка. По мнению хирургов, реакция между компонентами напитка и конфет вызвала мгновенное образование большого объема газа. Врачи отмечают, что это привело к резкому повышению давления и разрыву стенки желудка. Также возможно, ситуацию усугубила невыявленная язва.

Подростку провели срочную операцию по удалению поврежденной части желудка. Медики предупреждают об опасности повторения подобных челленджей, особенно при наличии скрытых проблем с желудком.