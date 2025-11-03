Петербуржец предстал перед судом за жестокое обращение с собакой

Житель Санкт-Петербурга приговорен к 15 суткам ареста за жестокое обращение с собакой. Инцидент произошел на улице Маршала Говорова в начале ноября.

В Кировском районном суде Северной столицы завершилось рассмотрение административного дела о жестоком обращении с животным. Подсудимый был признан виновным в совершении правонарушения и приговорен к 15 суткам административного ареста.

Инцидент произошел вечером 1 ноября в подъезде жилого дома на улице Маршала Говорова. Согласно материалам дела, мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на собаку, которую выгуливала хозяйка. Он вырвал поводок из рук девушки и бросил животное о стену. В судебном заседании обвиняемый пояснил, что его действия были спровоцированы раздражением от лая собаки и воздействием алкоголя.

Подсудимый полностью признал свою вину. Он отметил, что ранее не привлекался к ответственности за подобные правонарушения. Суд принял во внимание смягчающие обстоятельства, включая чистосердечное признание и раскаяние подсудимого.