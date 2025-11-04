Путин почтил память Минина и Пожарского на Красной площади

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

Мероприятие состоялось в День народного единства при участии представителей различных религиозных конфессий, общественных организаций и молодежных объединений.

Традиционная церемония была приурочена к празднику, учрежденному в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под руководством Минина и Пожарского освободило Москву от иностранных интервентов. Памятник национальным героям является одним из символов российской государственности и народного единства.

Ранее Владимир Путин подписал указ об учреждении двух новых праздников — Дня языков народов Российской Федерации и Дня коренных малочисленных народов Российской Федерации. Эти решения направлены на укрепление межнационального согласия и сохранение культурного многообразия страны.