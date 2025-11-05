Ксения Собчак рассказала о семейной традиции с Богомоловым

Телеведущая Ксения Собчак раскрыла необычную традицию в браке с режиссером Константином Богомоловым.

Как написала она в своих социальных сетях, супруги уже несколько лет организуют друг для друга праздничные мероприятия. Недавно Собчак устроила для мужа театральный капустник по случаю его 50-летия под названием «Перемываем Косте».

На празднике выступили близкие режиссера, включая восьмилетнего сына Собчак от первого брака Платова. Сам Богомолов был тронут организацией вечера и поблагодарил супругу в социальных сетях. Он отметил, что этот день останется в его памяти как время абсолютного счастья.

Теперь Собчак ожидает ответного сюрприза от мужа на свой 44-й день рождения, который отмечается пятого ноября. Телеведущая призналась, что обожает неожиданные подарки и с нетерпением ждет, какой праздник подготовит для нее супруг. Ранее она получала от Богомолова дорогие презенты, включая оранжевый iPhone.