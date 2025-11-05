В Петербурге ликвидируют последствия загрязнения Муринского ручья

В Санкт-Петербурге проводятся работы по очистке Муринского ручья от загрязненных сточных вод.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, в водном объекте выявлены значительные превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. Лабораторные исследования проб воды показали наличие АСПАВ, аммоний-иона, нефтепродуктов и взвешенных веществ.

Экологическое ЧП произошло из-за провала грунта на улице Харченко, который повредил канализационный коллектор. В результате неочищенные стоки попали в Муринский ручей, а затем в реку Охту. В настоящее время аварийные бригады «Водоканала» в защитных костюмах проводят очистные мероприятия, собирая загрязненную массу вдоль береговой линии.

Росприроднадзор по требованию прокуратуры проведет внеплановую проверку предприятия. Депутат Алексей Зинчук обратился в Смольный с просьбой разобраться со сложившейся ситуацией. В районе парка, где был зафиксирован сброс, сохраняется неприятный запах, а подходы к ручью временно перекрыты для обеспечения безопасности работ.