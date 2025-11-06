Четверг, 6 ноября 2025
$80.89 €93.38 ¥11.24
10 C
Санкт-Петербург
Новости

Психологи выявили негативное влияние перфекционизма на карьеру

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Ученые выявили негативное влияние перфекционизма на профессиональную адаптацию и эффективность трудовой деятельности. Специалисты классифицировали три основных типа дезадаптивного стремления к идеалу.

Результаты психологических исследований демонстрируют, что перфекционизм серьезно затрудняет профессиональную адаптацию и снижает эффективность трудовой деятельности. Специалисты выделяют три основных типа этого дезадаптивного явления.

По словам исследователей, в современных бизнес-условиях гибкость и оперативность реакции имеют большее значение, чем стремление к безупречному результату. Специалисты описали три формы перфекционизма, которые мешают работе. Первая — когда человек предъявляет к себе слишком высокие требования и не может завершить задачи. Вторая — когда он требует идеала от других, создает в коллективе напряжение и гасит инициативу. Третья — когда человек уверен, что окружающие ждут от него безукоризненной работы, и из-за этого не может воспринимать конструктивную критику, сообщает 360.ru.

Особенно заметен вред перфекционизма в разработке продуктов и маркетинге. Компании, которые быстро выпускают упрощенные версии продуктов и сразу получают отзывы клиентов, оказываются в выигрыше по сравнению с теми, кто стремится к идеалу. Аналогичная ситуация наблюдается в контент-маркетинге, где регулярное взаимодействие с аудиторией приносит больше пользы, чем публикация безупречных, но редких материалов.

Специалисты предлагают оценить наличие нескольких признаков для выявления склонности к дезадаптивному перфекционизму. Среди них — постоянная прокрастинация из-за боязни неидеального результата, неспособность делегировать полномочия, острая реакция на критику и устойчивое ощущение, что окружающие требуют безупречности. 

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Бизнес-вести

Tecnimont привлечена соответчиком по иску «ЕвроХима» на 202,7 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2» о привлечении Tecnimont S.p.A. соответчиком по делу к ее российскому подрядчику ООО «МТ Руссия», следует из картотеки арбитражных дел. В компании рассчитывают на солидарное взыскание долга и убытков, а также возможность применения обеспечительных мер в отношении группы Tecnimont в России, странах СНГ, БРИКС и иных дружественных юрисдикциях.Издание РБК сообщает, что Иск ЕХСЗ-2 к «МТ Руссия» поступил 2 сентября. Первое заседание состоялось 27 октября, следующее назначено на 27 ноября 2025 года.Спор касается контрактов 2020 года на проектирование и строительство комплекса по производству аммиака и карбамида в Кингисеппе (проект «ЕвроХим — Северо-Запад-2»). Контракты были заключены по фиксированной цене с гарантированным сроком завершения не позднее 16 сентября 2023 года. В мае 2022 года подрядчики...
Читать далее
Новости

Новая поликлиника введена в эксплуатацию на Дальневосточном проспекте

Компания Setl Group ввела в эксплуатацию новую поликлинику в Невском районе Санкт-Петербурга. Четырехэтажное здание общей площадью 8,3 тыс. кв. метров, расположенное по адресу: Дальневосточный проспект, дом 19, корпус 2, рядом с жилым комплексом Pulse Premier, сможет обслуживать до 420 пациентов в смену.Внутри разместились изолированные друг от друга взрослое и детское отделения на 315 и 105 посещений соответственно, каждое с собственным входом. Для удобства родителей предусмотрена комната для хранения колясок. Учреждение будет оказывать первичную и специализированную медпомощь, включая кабинеты невролога, уролога, оториноларинголога, ревматолога, хирурга, офтальмолога, залы лечебной физкультуры, лучевую диагностику и дневной стационар на 17 мест.Новый объект станет частью социальной инфраструктуры жилого комплекса, где ранее уже были открыты школа на 1550 учеников и детский сад на 190 мест, построенные Setl...
Читать далее

Популярное

дтп ленобласть авто полиция суд погода кража убийство петербург пожар метро мигранты мошенничество прокуратура общество вода проверка статистика туризм москва работа цены деньги продукты задержание ученые мчс кад город выборг мошенники выплаты помощь авито пенсионер автобус ск Александр Колесов кирилл поляков депутаты трамвай завод отопление знаменитости мнение

Новости дня

Город

В Петербурге почтили память композитора Петра Чайковского

Новости

Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с маршруткой на севере Москвы

Новости

Российские компании меняют подходы к найму зумеров

Новости

Экономист Щербаченко предупредил о рисках мошенничества в «черную пятницу»

Ленинградская область

Прокуратура Ленобласти устранила перебои с отоплением в доме ветерана ВОВ

Ленинградская область

Депутаты Ленобласти утвердили новый состав правительства

Ленинградская область

За день восемь человек пострадали при авариях в Ленобласти

Новости

Съезд с внешнего кольца КАД закроют для монтажа подсветки путепровода

Город

Жилищное агентство выплатит 300 тысяч рублей за травму на скользкой дороге

Ленинградская область

СК возбудил уголовное дело из-за отсутствия отопления в доме у ветерана ВОВ

Вне СПб

Бобров открыл спортивный комплекс на Вучетича

Город

Новые автобусные маршруты Петербурга перевезли 360 тысяч пассажиров

Общество

Авито расширил возможности продвижения для бизнес-продавцов

Новости

В России переосмысляют День народного единства

Ленинградская область

Рецидивист задержан за кражу ювелирных изделий в Ропше

Новости

После звонка мошенников пожилой петербуржец лишился почти 50 млн рублей

Город

Потоки воды затруднила вход пассажиров на станцию «Девяткино»

Город

Стоимость продуктов в Петербурге увеличилась за два месяца осени

Город

Два предприятия из Петербурга получат свыше 225 млн рублей на модернизацию

Ленинградская область

Мужчина предстанет перед судом за убийство на садовом участке в Ленобласти

Город

Уникальному туристическому трамваю Петербурга исполнилось шесть лет

Новости

Прокуратура Петербурга оспорила отказ в выплате участнику СВО

Ленинградская область

Спасатели ликвидировали пожар на площади 100 квадратных метров в Ленобласти

Город

Колесов сообщил о неудачной попытке побить температурный рекорд в Петербурге

Наука

В ночь на четверг Землю накрыли сильные магнитные бури

Город

Полицейские проверили свыше 500 авто во время рейда в Петроградском районе

Новости

В Петербурге прошла встреча с молодыми промышленниками

Новости

В Петербурге ликвидируют последствия загрязнения Муринского ручья

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb