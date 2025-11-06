Психологи выявили негативное влияние перфекционизма на карьеру

Ученые выявили негативное влияние перфекционизма на профессиональную адаптацию и эффективность трудовой деятельности. Специалисты классифицировали три основных типа дезадаптивного стремления к идеалу.

По словам исследователей, в современных бизнес-условиях гибкость и оперативность реакции имеют большее значение, чем стремление к безупречному результату. Специалисты описали три формы перфекционизма, которые мешают работе. Первая — когда человек предъявляет к себе слишком высокие требования и не может завершить задачи. Вторая — когда он требует идеала от других, создает в коллективе напряжение и гасит инициативу. Третья — когда человек уверен, что окружающие ждут от него безукоризненной работы, и из-за этого не может воспринимать конструктивную критику, сообщает 360.ru.

Особенно заметен вред перфекционизма в разработке продуктов и маркетинге. Компании, которые быстро выпускают упрощенные версии продуктов и сразу получают отзывы клиентов, оказываются в выигрыше по сравнению с теми, кто стремится к идеалу. Аналогичная ситуация наблюдается в контент-маркетинге, где регулярное взаимодействие с аудиторией приносит больше пользы, чем публикация безупречных, но редких материалов.

Специалисты предлагают оценить наличие нескольких признаков для выявления склонности к дезадаптивному перфекционизму. Среди них — постоянная прокрастинация из-за боязни неидеального результата, неспособность делегировать полномочия, острая реакция на критику и устойчивое ощущение, что окружающие требуют безупречности.