МЧС предупредило водителей о тумане на улицах Петербурга

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о тумане, который опуститься на город утром 7 ноября. Спасатели рекомендовали участникам дорожного движения соблюдать особую осторожность.

Сотрудники МЧС предупредили жителей и гостей Петербурга об ухудшении метеоусловий 7 ноября. По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС». в утренние часы на территории отдельных районов города ожидается образование тумана с видимостью 500 метров и меньше.

В такую погоду эксперты рекомендовали водителям отказаться от поездок в тумане. Однако если поездку отложить нельзя, то необходимо снизить скорость.

Специалисты приводят конкретный пример: при видимости в 20 метров скорость движения не должна превышать десять километров в час.