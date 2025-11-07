Бастрыкин потребовал отчет о нарушениях водоснабжения в Ленобласти

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело о ненадлежащем водоснабжении в поселке Янино Ленинградской области.

В СК поступило сообщение о систематическом нарушении прав жителей многоквартирного дома на улице Голландской в поселке Янино. С мая текущего года в квартиры подается непригодная для использования вода. Это приводит к регулярным поломкам бытовой техники. Многочисленные жалобы жильцов в различные инстанции не привели к решению проблемы.

На основании данного инцидента ведомство возбудило уголовное дело, сообщили в пресс-службе СК России.

Глава Следственного комитета поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Ленинградской области Дмитрию Юрьевичу Митяеву предоставить доклад о промежуточных и итоговых результатах расследования.

Исполнение данного поручения взято на специальный контроль в центральном аппарате ведомства.