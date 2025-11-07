В Госдуме разработали предложения по повышению доступности спорта для детей

Депутаты Государственной думы России разработали комплекс законодательных инициатив, направленных на развитие детско-юношеского спорта.

Предложения были озвучены вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта под председательством президента России. Она отметила, что примерно 94 % детей в возрасте от 3 до 17 лет регулярно занимаются физкультурой и спортом.

Как подчеркнула вице-спикер, эти количественные показатели не отражают влияния занятий на здоровье ребенка, учебные достижения и общее развитие. В Государственной Думе готовы поддержать предложение главы государства по организации совместной работы систем здравоохранения, спорта, просвещения и местных органов власти на законодательном уровне.

В ходе заседания были предложены конкретные инициативы, включая анализ необходимости создания спортивных школ-интернатов для одаренных детей в каждом регионе. По результатам анализа может быть рассмотрен вопрос о внесении изменений в государственную программу «Спорт» для обеспечения федерального софинансирования таких учреждений, сообщает «ФедералПресс».

Также прозвучало предложение о введении программы «Спортивная карта», которая позволила бы детям-сиротам выбирать спортивные секции и участвовать в соревнованиях. Отдельное внимание было уделено вопросу правового статуса тренеров-преподавателей по адаптивной физической культуре, которые в настоящее время не имеют статуса педагогических работников и соответствующей поддержки.