Суд вынес приговор по делу о хищении 6,5 тысяч литров топлива в порту Усть-Луга

Суд вынес приговор двум водителям, признанным виновными в хищении топлива с территории морского порта Усть-Луга. Общая стоимость похищенного горючего превысила 312 тысяч рублей.
В Ленинградской области завершено рассмотрение уголовного дела в отношении двух водителей, осуществлявших хищение топлива из морского порта Усть-Луга.
Как рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, сумма ущерба составила свыше 312 тысяч рублей, а объем похищенного горючего превысил 6,5 тысяч литров.
С учетом позиции надзорного ведомства суд назначил одному из осужденных наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Второй фигурант дела приговорен к одному году и десяти месяцам лишения свободы также условно.