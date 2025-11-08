Канадский хоккеист Пьеррик Дюбе перешел в петербургский СКА

Канадский хоккеист Пьеррик Дюбе продолжит карьеру в петербургском СКА после перехода из челябинского клуба.

Как сообщает пресс-служба хоккейного клуба СКА, переход был осуществлен по обмену, в рамках которого в обратном направлении отправился российский защитник Никита Смирнов. Так, 24-летний нападающий присоединился к «Трактору» в июле, подписав однолетнее соглашение. За челябинскую команду он провел 21 матч, в которых набрал 14 очков по системе «гол плюс пас».

В прошлом сезоне канадский спортсмен выступал за «Вашингтон», где его одноклубником был Александр Овечкин. За американский клуб Дюбе сыграл три встречи в регулярном чемпионате НХЛ, но не смог отметиться результативными действиями. В текущем сезоне «Трактор» занимает шестое место в Восточной конференции, тогда как СКА находится на девятой позиции в Западной конференции.