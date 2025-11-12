ИИ назначил штрафы по почти 70 объектам в Петербурге за месяц

В Санкт-Петербурге система искусственного интеллекта назначила штрафные санкции по почти 70 городским объектам в течение одного месяца.
Как сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга, нарушения фиксировались нейросетевым комплексом «Городовой».
Данная система автоматически обнаруживает посторонние графические изображения на фасадах зданий и неправильно установленные блоки кондиционеров. За указанный период было объявлено 108 предостережений по фактам ненадлежащего содержания территорий.
В рамках месячника по благоустройству инспекторы ГАТИ проверили около 500 объектов, уделяя особое внимание состоянию фасадов нежилых зданий.
Собственникам было выдано около 40 официальных предостережений и проведено аналогичное количество консультаций. Большинство нарушений было устранено добровольно после получения предупреждений от инспекции.