Прокуратура Ленобласти добилась конфискации имущества экс-чиновника

Прокуратура Ленинградской области выиграла суд о конфискации имущества у матери бывшего чиновника. Ломоносовский районный суд постановил обратить в доход государства четыре квартиры, автомобиль и денежные средства.

Прокуратура проверила имущество бывшего чиновника, которого обвиняют в крупных взятках. У самого экс-специалиста зарегистрированной собственности не нашли. Однако проверка показала, что в период работы злоумышленника финансовое состояние его матери улучшилось.

В пресс-службе Прокуратуры Ленинградской области сообщили, что женщина приобрела пять квартир и автомобиль премиум-класса, которым фактически пользовался ее сын. Также конфискации подлежат денежные средства, изъятые у чиновника при обысках. Объяснения о финансировании этих покупок за счет предпринимательских доходов в Казахстане в ходе проверки не подтвердились.

Ломоносовский районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры и постановил обратить в доход государства деньги, четыре квартиры и автомобиль.