Подросток помог мошенникам обмануть петербуржца на 7,3 млн рублей

В Санкт-Петербурге задержан 17-летний житель Екатеринбурга по подозрению в участии в мошеннической схеме. Молодой человек мог выступать в роли дроп-курьера при хищении 7,3 миллиона рублей у пенсионера.

По предварительным данным, 13 ноября в полицию Красногвардейского района поступило заявление от 79-летнего жителя проспекта Наставников. Потерпевший сообщил, что с 24 октября по 12 ноября неизвестные звонили ему и угрожали привлечь к уголовной ответственности.

В итоге мошенники убедили жертву передать курьеру 7,2 миллиона рублей и две золотые монеты общей стоимостью 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники уголовного розыска установили причастность к схеме 17-летнего юноши, которого ранее уже задерживали за аналогичные преступления. На основании заявления пенсионера было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.