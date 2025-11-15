В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков

Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали мужчину по подозрению в сбыте наркотических средств. В ходе операции были изъяты запрещенные вещества и установлены факты вовлечения несовершеннолетних в их потребление.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что 13 ноября в ведомство поступила информация о возможном употреблении запрещенных веществ в жилом помещении дома на улице Верности. В ходе проверки сотрудники полиции задержали 31-летнего безработного мужчину.

Кроме того, в указанной квартире также находились две 17-летние девушки, которые после медицинского освидетельствования были переданы законным представителям.

При осмотре помещения полицейские изъяли предметы с остатками порошкообразного вещества белого цвета, включая пластиковую карту, стеклянную колбу и настольное зеркало. Проведенная экспертиза установила наличие запрещенных веществ общей массой 0,17 грамма.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за сбыт наркотических средств и вовлечение несовершеннолетних в потребление запрещенных веществ.