Жители улицы Кораблестроителей останутся без отопления до утра воскресенья

В домах на намывной территории Васильевского острова отключено отопление и горячее водоснабжение.

Из-за аварии на тепловой магистрали в жилых домах на Васильевском острове произошло отключение отопления. В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщили, что подача тепла прекратилась сегодня в 12:00.

Причиной перерыва в теплоснабжении стало повреждение теплопровода диаметром 700 миллиметров на улице Кораблестроителей. Специалисты приступили к ремонтным работам, которые планируется завершить к 8:00 завтрашнего дня.

После устранения дефекта будет проведено заполнение отключенного участка водой. Управляющие компании получат официальные уведомления о завершении аварийных работ и необходимости подключения систем отопления и горячего водоснабжения. До восстановления подачи тепла жители зданий в зоне повреждения остаются без отопления и горячей воды.