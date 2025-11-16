В воскресенье днем в аэропорту Пулково задерживаются 16 рейсов

В воскресенье днем 16 ноября в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга произошел сбой расписания с массовыми задержками рейсов.

Как следует из данных онлайн-табло воздушной гавани, отменен вылет пассажирского самолета в Уфу. Данный рейс обслуживался авиакомпанией Smartavia.

Помимо этого задерживаются вылеты 16 пассажирских самолетов по различным направлениям. Среди затронутых городов — Ямал, Нарьян-Мар и Москва.

Также задержки затрагивают рейсы в Салехард, Ставрополь, Казань и Иркутск. В списке находятся самолеты в Хабаровск, Калининград и Волгоград.

Задержанные рейсы выполняются разными авиаперевозчиками. Среди них значатся «Победа» и «Уральские авиалинии».

Также в списке присутствуют S7 Airlines и Nordwind Airlines. Официальные причины сбоя расписания не сообщаются.

Накануне в аэропорту уже фиксировались проблемы с расписанием. Тогда причиной задержек стала неблагоприятная погода.