МЧС предупреждает об усилении ветра до 17 метров в секунду в Петербурге

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу распространило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, в понедельник в городе ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. Специалисты МЧС также прогнозируют образование гололедицы на дорогах.

Сотрудники Главного управления рекомендуют участникам дорожного движения соблюдать особую осторожность. По информации ведомства, автомобилистам следует увеличить дистанцию и снизить скорость передвижения.

Эксперты МЧС советуют пешеходам передвигаться не торопясь, наступая на всю подошву. Специалисты также рекомендуют пожилым людям использовать трость с резиновым наконечником.

Согласно рекомендациям ведомства, при парковке транспортных средств следует выбирать места вдали от деревьев. Сотрудники МЧС также советуют избегать слабо укрепленных конструкций.

При возникновении чрезвычайной ситуации специалисты рекомендуют обращаться в экстренные службы.