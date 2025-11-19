Четверо мужчин предстанут перед судом за похищение подростка в Петербурге

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела о похищении несовершеннолетнего и вымогательстве денежных средств.

Следствие установило, что вечером 6 марта трое фигурантов похитили подростка у дома на Заречной улице. Злоумышленники посадили потерпевшего в автомобиль и перемещали по городу до 7 марта, нанося ему множественные удары. Преступники требовали передать им 1,5 миллиона рублей за освобождение несовершеннолетнего. Испуганный подросток позвонил отцу с просьбой перевести 300 тысяч рублей.

После получения перевода на банковскую карту потерпевший снял 174 тысячи рублей в банкомате и передал их похитителям. Еще 126 тысяч рублей он перевел с помощью криптовалют. Оставшуюся сумму подросток пообещал передать позднее.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, 7 марта обвиняемые отпустили потерпевшего на улице Токарева в Сестрорецке. Следствие также установило, что злоумышленники действовали по заданию, полученному через мессенджер.

Все обвиняемые находятся под стражей, а причиненный ущерб полностью возмещен потерпевшему.