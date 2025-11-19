Полицейские задержали серийных похитителей сигарет из магазинов Ленобласти

Сотрудники полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в серии краж табачной продукции из магазинов Ленинградской области. Общий ущерб от деятельности злоумышленников превысил 630 тысяч рублей.

Правоохранители установили причастность двух ранее судимых уроженцев Северо-Кавказского региона в возрасте 31 и 42 лет к серии преступлений. Подозреваемые специализировались на хищениях табачных изделий из торговых точек в ночное время после их закрытия.

Злоумышленники проникали в помещения магазинов путем взлома входных дверей с использованием лома-гвоздодера. В помещении под звуки сигнализации мужчины собирали сигареты в мешки и скрывались на автомобиле Lada Priora до прибытия групп быстрого реагирования. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Задержание произошло в момент попытки совершения очередной кражи в супермаркете поселка Дивенский. При задержании полицейские изъяли партию табачных изделий, а также сигнальный пистолет.

В ходе расследования была установлена причастность подозреваемых к трем аналогичным преступлениям, совершенным на территориях Гатчинского и Приозерского районов.

Возбуждены уголовные дела по статьям 158 и части 3 статьи 30, части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. До избрания меры пресечения задержанные помещены в изолятор временного содержания. Расследование уголовных дел продолжается.