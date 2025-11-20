Петербургский аграрный вуз может начать сотрудничество с Росбиотехом

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков посетил Российский биотехнологический университет в ходе рабочей поездки в Москву.

Как написал чиновник в своем Telegram-канале, он ознакомился с ключевыми научно-инновационными направлениями Росбиотеха. Были обсуждены перспективы сотрудничества с Петербургским аграрным университетом.

Чиновник посетил кафедру зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий университета. Также он побывал в научно-производственном центре «Индустриальные биотехнологии».

Поляков отметил уникальные разработки и компетенции, сосредоточенные в университете. Они могут стать основой для реализации совместных инициатив двух учебных заведений.

Вице-губернатор выразил уверенность в перспективах объединения ресурсов вузов. Это позволит создать новые решения для агропромышленного комплекса страны.