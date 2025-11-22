Около 19% детей мигрантов поступили в российские школы

Примерно 19% детей мигрантов смогли поступить в российские школы после введения требований к документам и знанию русского языка.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил о результатах поступления детей мигрантов в российские школы. По его словам, 19% детей иностранных граждан смогли выполнить два основных требования для зачисления.

Речь идет о предоставлении необходимого пакета документов и подтверждении знания русского языка через специальное тестирование. В разговоре с РИА Новости Музаев отметил, что Рособрнадзор начинает исследование ситуации в регионах с наибольшим количеством заявок от иностранных граждан.

Отметим, что с 1 апреля действует правило обязательного тестирования детей иностранцев на знание русского языка для приема в образовательные учреждения. При отрицательном результате тестирования ребенку предлагают пройти дополнительное обучение. Повторная сдача экзамена возможна не ранее чем через три месяца после предыдущей попытки.