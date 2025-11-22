Аршавин признал Головина лучшим футболистом сборной России

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин назвал полузащитника Александра Головина лучшим футболистом национальной команды по итогам 2025 года.

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Андрей Аршавин назвал 29-летнего полузащитника Александра Головина лучшим футболистом сборной России по итогам 2025 года. Бывший нападающий национальной команды в разговоре с ТАСС аргументировал свой выбор отсутствием альтернативных кандидатур.

Отметим, что сборная России провела десять товарищеских матчей в текущем году, одержав шесть побед при одном поражении и трех ничьих.

Полузащитник французского «Монако» Александр Головин принял участие в трех играх, где отметился двумя забитыми мячами. Сентябрьская встреча с катарской сборной стала для 29-летнего полузащитника юбилейной пятидесятой игрой в составе национальной команды.