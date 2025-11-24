Блогер Лерчек приехала в суд по уголовному делу о выводе 250 млн рублей

Известный блогер Валерия Чекалина, выступающая под псевдонимом Лерчек, прибыла в Гагаринский суд Москвы для участия в уголовном деле.

Как сообщает 360.ru, ее обвиняют в незаконном выводе из России свыше 250 миллионов рублей вместе с бывшим мужем Артемом. Блогер отказалась от комментариев журналистам, сославшись на запрет со стороны следственных органов и плохое самочувствие после поездки.

Чекалина приехала в судебное учреждение в сопровождении мужчины, которого представила отцом своего будущего четвертого ребенка. По информации издания, это ее тренер по танцам Луис Сквиччиарини, с которым она начала отношения после развода.

У здания суда произошел конфликт между блогером и одним из сотрудников средств массовой информации. Валерия заявила, что журналист толкнул ее маму во время съемки, что вызвало кратковременную перепалку между участниками инцидента перед началом судебного заседания.