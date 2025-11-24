Китайские инвесторы реализуют проекты на 3,7 трлн рублей в Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел встречу с генеральным консулом КНР в Санкт-Петербурге Ло Чжаньхуэем.
Стороны обсудили расширение инвестиционного сотрудничества. Особое внимание уделили участию китайского бизнеса в крупных инфраструктурных проектах региона.
Дрозденко отметил вклад китайских компаний в строительство газоперерабатывающего комплекса в Кингисеппском районе. Общий объем инвестиций в проект составляет 3,7 трлн рублей, задействованы две компании из КНР.
Губернатор посетил строительную площадку и оценил организацию труда. Он подчеркнул высокую дисциплину, работоспособность и современное техническое оснащение китайских партнеров.
Также стороны обсудили развитие промзоны «Федоровская» и обновление автобусного парка региона. Значительную часть нового транспорта составят машины китайского производства.