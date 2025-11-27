В РЖД зафиксировали стоимость новогодних поездок на «Сапсане»

РЖД ввели фиксированные цены на билеты в экономклассе скоростного поезда «Сапсан» на новогодние даты. Специальные тарифы будут действовать 31 декабря 2025 года и 1 января 2026 года.

Для поездок 31 декабря 2025 года стоимость билета в эконом классе составит от 2025 рублей, а на 1 января 2026 года — от 2,02 тысячи рублей. В базовом классе цена поездки начинается от 1,8 тысячи рублей.

Указанный тариф зависит исключительно от категории места и не подвержен влиянию факторов спроса или даты приобретения билетов. На данный момент билеты по новогодним ценам доступны для покупки в системе продажи железнодорожных перевозок. В базовом классе стоимость поездки начинается от 1,8 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе РЖД.

Представители компании отметили, что стандартная цена билета в эконом класс на начальном этапе продаж в среднем составляет 3,3 тысячи рублей, однако по мере приближения даты отправления происходит увеличение стоимости. Максимальный тариф может достигать 8,3 тысячи рублей в зависимости от времени приобретения проездного документа.