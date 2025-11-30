Юрист Гринь оценила перспективы иска Безрукова о масках с его лицом

Эксперт Народного фронта и юрист Елена Гринь прокомментировала иск Сергея Безрукова о продаже масок с его изображением. Использование образа актера без разрешения является нарушением законодательства.

Использование изображения физического лица в коммерческих целях без получения соответствующего согласия представляет собой противоправное действие. Данную позицию озвучила юрист Елена Гринь в связи с судебным разбирательством по иску актера Сергея Безрукова к индивидуальному предпринимателю. Основанием для обращения в Хамовнический районный суд Москвы послужила реализация через маркетплейсы карнавальных и тканевых масок с портретным изображением артиста.

Гринь в беседе с ТАСС сообщила, что коммерческое применение изображения человека, включая производство масок, ростовых фигур и сувенирной продукции, в большинстве случаев запрещено без получения согласия. Исключения могут составлять информационные цели, например, новостные репортажи, если коммерческое использование не является основным, или случаи, когда человек изначально позировал за плату.

Юрист отметила, что внешность и элементы индивидуальности защищаются комплексом правовых норм, включая законодательство о товарных знаках, право на имя, защиту от недобросовестной конкуренции и авторские права. По ее словам, производство масок с целью извлечения прибыли требует обязательного разрешения от правообладателя изображения.