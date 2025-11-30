Представители АТОР исключили отмену системы «все включено» в Турции

Ассоциация туроператоров России (АТОР) не ждет отмены системы «все включено» в турецких отелях.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе опровергла возможность отказа турецких отелей от формата «все включено». По ее информации, дискуссии на эту тему продолжаются около десяти лет, но не приводят к серьезным изменениям в туристической индустрии.

За указанный период лишь несколько пятизвездочных отелей перешли на систему питания «а-ля карт», что не оказало влияния на общий турпоток и предпочтения российских путешественников.

В беседе с ТАСС Ломидзе подчеркнула отсутствие конкретных решений со стороны объектов размещения об отмене популярного формата обслуживания.

По оценке эксперта, обсуждения этой темы носят циклический характер и не находят подтверждения в практических действиях турецких отельеров.