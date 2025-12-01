Бобров о восстановлении здания у метро Первомайская

Начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Иван Бобров сообщил об успешном завершении реставрации ветхого трехэтажного строения на 9-й Парковой улице.

Здание 1950 года постройки находилось в неудовлетворительном состоянии и долгое время не использовалось. В рамках программы по приведению в порядок городского пространства и выводу из эксплуатации аварийных объектов ГИН Москвы совместно с собственником разработала дорожную карту восстановления.

В ходе работ был отремонтирован фасад и устранены все повреждения. Иван Бобров подчеркнул:

«В результате совместных усилий Госинспекции по недвижимости и собственника объекта были определены этапы восстановления. В ходе ремонтных работ повреждения фасада устранили и здание приобрело новый, свежий облик».

После комплексного обновления объект возле станции метро «Первомайская» введен в эксплуатацию и теперь используется для административных и бытовых нужд.

