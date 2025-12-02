Вторник, 2 декабря 2025
Санкт-Петербург
Новости

Бюджет на бесплатную медицину в Петербурге вырастет на 19 миллиардов рублей

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

Правительство Санкт-Петербурга утвердило увеличение бюджета на бесплатную медицинскую помощь в 2026 году на 19 миллиардов рублей.

Как стало известно на заседании правительства, общий объем финансирования Территориальной программы государственных гарантий на следующий год составит 309 миллиардов рублей. Из этой суммы 129 миллиардов поступят из городского бюджета, а 181 миллиард — из средств обязательного медицинского страхования.

На закупку лекарств для льготных категорий граждан будет направлено 28,4 миллиарда рублей, что на 2,5 миллиарда больше, чем в текущем году. Программа также включает плановые показатели на 2027 и 2028 годы.

В перечень новых видов помощи войдут телемедицинские консультации по схемам «врач — врач» и «врач — пациент». Также будет внедрено дистанционное наблюдение за больными сахарным диабетом и артериальной гипертензией.

