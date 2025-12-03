Кудрявцева выплатит 450 тысяч ущерба за залитую квартиру соседей

Пресненский суд Москвы постановил взыскать с телеведущей Леры Кудрявцевой крупную сумму в пользу страховой компании.

Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы, решение связано с компенсацией ущерба от залива квартиры соседей. Общая сумма взыскания составляет 463 446 рублей. В нее входят непосредственный ущерб, а также расходы на государственную пошлину и нотариальные услуги.

Интересно, что иск был подан в порядке суброгации компанией «АльфаСтрахование». Это означает, что страховщик, выплативший компенсацию пострадавшей стороне, получил право требовать эти средства с виновника происшествия.

Таким образом, требование о возмещении перешло от соседей, чья квартира пострадала, к страховой организации. Следует отметить, что Пресненский суд столицы удовлетворил это требование в полном объеме.