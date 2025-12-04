Концертный директор Долиной ответил на сообщения об отмене проектов с певицей

Концертный директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин прокомментировал волну отказов от сотрудничества с певицей. По его словам, многие из этих совместных проектов изначально не планировались.

По данным Пудовкина, после скандала с квартирой некоторые организации стали отказываться от сотрудничества, даже если совместных планов изначально не было. Например, так поступило одно из омских концертных агентств. Концертный директор подчеркнул, что это не нарушит гастрольный график Долиной.

На данный момент коммерческие компании, не имеющие отношения к индустрии, публично отказываются от не существовавшего сотрудничества, добавил Пудовкин. При этом он отметил, что последние концерты Долиной в Южно-Сахалинске прошли с аншлагом, сообщает 360.ru.

Также концертный директор артистки анонсировал программу с участием певицы. По его словам, именно там Долина даст ответы на все вопросы и представит свою позицию по данному делу.